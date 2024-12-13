В Ростовской области увеличилась доля отказа по ипотеке на новостройки

Фото: Ростов.Ру

В Ростовской области банки стали чаще отказывать в ипотеке на новостройки. Об этом пишет издание DonDay.По данным Национального бюро кредитных историй, пик отказов по ипотеке на новостройки пришелся на конец осени. В октябре доля отказов составила 77%, а в ноябре — 72%. Для сравнения. В мае 2024 года, когда еще действовала льготная ипотека под 8% годовых, число отказов по заявкам на ипотечный кредит составляла 49%. В июне — 59%.Одной из причин отказов является высокая процентная ставка в банках. Осенью кредитные организации в Ростовской области подняли ее до 38–40 процентов. Почти вдвое выросла стоимость ипотечного кредита, в которую входят сумма основного долга, процент на эту сумму и ряд других платежей.Большинство людей просто не могут позволить себе оплачивать кредит. К примеру, ежемесячный платеж за двухкомнатную квартиру площадью 58 квадратных метров составляет около 200 тысяч рублей. При условии, что ипотека взята на 30 лет, а размер выданного кредита — 8,5 миллионов рублей.По данным Росстата, средняя заработная плата в Ростове составляет около 60 тысяч рублей (показатель на сентябрь 2024 года). Даже если семья из двух человек имеет среднемесячный доход 120 тысяч рублей — им просто не по карману ипотека.Подавляющее число жителей региона просто прекратили обращаться в банки за покупкой недвижимости. В условиях санкций и роста инфляции ситуация на рынке недвижимости в 2025 году будет только ухудшаться. Многие застройщики могут оказаться в долговых ямах и обанкротиться.