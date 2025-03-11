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Певица Ирина Аллегрова твердо отказала журналистам в съемке

Певица Ирина Аллегрова твердо отказала журналистам в съемке
Певица Ирина Аллегрова отказала в съемке журналистам в Кремле. Видео пресса разместила в соцсетях.

В Кремль Аллегрова пришла с концертом. В свои 73 года она выглядит хорошо: подтянутая и стройная. Чтобы запечатлеть «императрицу» советской эстрады, журналисты решили окружить ее толпой. Светской диве это явно не понравилось.

- Пожалуйста, не снимайте. Сейчас выматерюсь, - возмутилась Аллегрова.

Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка РФ. Она родилась в Ростове. Последние годы певица мало появилась на публике и светских мероприятиях.
Фото: СоцСети
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