Певица Ирина Аллегрова твердо отказала журналистам в съемке

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Певица Ирина Аллегрова отказала в съемке журналистам в Кремле. Видео пресса разместила в соцсетях.В Кремль Аллегрова пришла с концертом. В свои 73 года она выглядит хорошо: подтянутая и стройная. Чтобы запечатлеть «императрицу» советской эстрады, журналисты решили окружить ее толпой. Светской диве это явно не понравилось.- Пожалуйста, не снимайте. Сейчас выматерюсь, - возмутилась Аллегрова.Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса, народная артистка РФ. Она родилась в Ростове. Последние годы певица мало появилась на публике и светских мероприятиях.