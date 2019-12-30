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Ростовчанка Ирина Аллегрова восхитила фанатов сексуальным образом: видео

Ростовчанка Ирина Аллегрова восхитила фанатов сексуальным образом: видео
Известная певица, уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова восхитила фанатов сексуальным образом. На Песне года-2019 артистка появилась в шикарном черном платье в пол с разрезом и открытым декольте. Аллегрова исполнила композицию «Бывшие», чем восхитила фанатов.

«Ирина секси. Всегда открывает свои части тела», - написал в Инстаграме tatius

Другие же пользователи отметили, что не стоит возрастной артистке молодиться и одевать настолько откровенный наряд.

Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка России.

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