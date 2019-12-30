Ростовчанка Ирина Аллегрова восхитила фанатов сексуальным образом: видео



Известная певица, уроженка Ростова-на-Дону Ирина Аллегрова восхитила фанатов сексуальным образом. На Песне года-2019 артистка появилась в шикарном черном платье в пол с разрезом и открытым декольте. Аллегрова исполнила композицию «Бывшие», чем восхитила фанатов.



«Ирина секси. Всегда открывает свои части тела», - написал в Инстаграме tatius



Другие же пользователи отметили, что не стоит возрастной артистке молодиться и одевать настолько откровенный наряд.



Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса. Народная артистка России.

