Певца Шуру удивил чистый воздух в Ростове



Певца Шуру удивил чистый воздух в Ростове-на-Дону. Исполнитель прибыл в донскую столицу, чтобы выступить на концерте. Об этом он сообщил своим фанатам в «Инстаграме».



По прилету Шура сфотографировался возле аэропорта. Однако исполнителю понравился не только Платов, но и воздух в городе.

– Ростовчане, какие вы счастливые» Прилетел и не могу надышаться, – восхитился Шура качеством воздуха.



Отметим, Шура посетил Ростов, чтобы спеть на концерте «Дискотека 90-х» 9 марта. Помимо него свои хиты на сцене планировали исполнить такие звезды эстрады, как «Фактор 2», Линда, Света и другие.