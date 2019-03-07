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Певца Шуру удивил чистый воздух в Ростове

Певца Шуру удивил чистый воздух в Ростове
Певца Шуру удивил чистый воздух в Ростове-на-Дону. Исполнитель прибыл в донскую столицу, чтобы выступить на концерте. Об этом он сообщил своим фанатам в «Инстаграме».

По прилету Шура сфотографировался возле аэропорта. Однако исполнителю понравился не только Платов, но и воздух в городе.
– Ростовчане, какие вы счастливые» Прилетел и не могу надышаться, – восхитился Шура качеством воздуха.

Отметим, Шура посетил Ростов, чтобы спеть на концерте «Дискотека 90-х» 9 марта. Помимо него свои хиты на сцене планировали исполнить такие звезды эстрады, как «Фактор 2», Линда, Света и другие.

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