Сергей Лазарев расплакался на концерте в Ростове



В Ростове прошёл концерт знаменитого певца Сергея Лазарева. Выступление артиста состоялось в Конгресс-холле 4 апреля. Ростов исполнитель посетил в рамках гастрольного тура по России.



Концерт запомнился ростовчанам не только ярким шоу, но и эмоциональным исполнением. Сергей Лазарев спел свои знаменитые хиты и песни из нового альбома. Особенно впечатлила публику композиция, которую он посвятил своему сыну. Во время песни артист даже проронил слезу, после чего зарыдал весь зал.



Зрители определённо остались довольны выступлением. Аплодисменты не смолкали, а после последней композиции певца завалили букетами цветов. Сергей, в свою очередь, поблагодарил ростовчан за теплый прием, отметив, что много лет назад именно в Ростове прошёл его первый сольный концерт.

«Зажигательный и такой громкий Ростов-на-Дону! Спасибо за потрясающий концерт и вашу отдачу с первой песни!» - написал исполнитель на своей странице в «Инстаграме».







Добавим, что это второй приезд Сергея Лазарева в Ростов менее чем за месяц. В начале марта он выступал на закрытом концерте для сотрудниц ростовской мэрии.



Отметим, что в этом году артист представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019».



