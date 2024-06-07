Первым замглавы администрации Азова назначили Дмитрия Устименко

Фото: администрация Азова.

В городе Азове Ростовской области назначили первого заместителя главы администрации. Об этом сообщили в мэрии.Должность досталась 45-летнему Дмитрию Устименко. Ранее чиновник занимал кресло первого замглавы Белокалитвинского района. Там он курировал вопросы экономразвития, инвестиционной политики и местного самоуправления.Новый сотрудник администрации Азова родился и вырос на Дону. В 1999 году он окончил Ростовский государственный строительный университет (РГСУ). Почти два десятка лет Устименко работал в учреждениях государственной и муниципальной службы.В 2005-м он трудился в Министерстве сельхоза Ростовской области. Затем около семи лет проработал в Контрольно-счетной палате региона. А после получил должность первого замглавы Белокалитвинского района, где и оставался до нового назначения.