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Первым замглавы администрации Азова назначили Дмитрия Устименко

Первым замглавы администрации Азова назначили Дмитрия Устименко
В городе Азове Ростовской области назначили первого заместителя главы администрации. Об этом сообщили в мэрии.

Должность досталась 45-летнему Дмитрию Устименко. Ранее чиновник занимал кресло первого замглавы Белокалитвинского района. Там он курировал вопросы экономразвития, инвестиционной политики и местного самоуправления.

Новый сотрудник администрации Азова родился и вырос на Дону. В 1999 году он окончил Ростовский государственный строительный университет (РГСУ). Почти два десятка лет Устименко работал в учреждениях государственной и муниципальной службы.

В 2005-м он трудился в Министерстве сельхоза Ростовской области. Затем около семи лет проработал в Контрольно-счетной палате региона. А после получил должность первого замглавы Белокалитвинского района, где и оставался до нового назначения.
Фото: администрация Азова.
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