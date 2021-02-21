В Азове назначили замглавы администрации

В Азове назначили нового замглавы администрации. Роман Ткаченко приступил к своим обязанностям 24 февраля. В полномочия депутата входят вопросы ЖКХ, организации водо-, газо- и электроснабжения, а также организации мероприятий по охране окружающей среды, защите населения и территории Азова от ЧС.Помимо этого, Ткаченко осуществляет муниципальный контроль за сохранностью местных автодорог и ряд других обязанностей.Роман Ткаченко занимал должность начальника отдела по благоустройству департамента ЖКХ Азова с 2008-го по 2011 год. В январе 2016-го его назначили директором МКУ «Департамент ЖКХ». А с 2020 года он занял пост замглавы администрации по вопросам ЖКХ Ленинского района в Ростове.