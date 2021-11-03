Первый снег накроет Ростовскую область в ближайшие сутки

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В Ростовской области прогнозируют первый снег. О погоде в ближайшие два дня рассказали донские синоптики.Дожди накрыли регион с самого утра 9 ноября. По мнению специалистов, осадки продолжатся до самого вечера, а в северных муниципалитетах их сменит мокрый снег. К ним относятся Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский и другие. Аналогичная погода ожидается и на следующий день.Как сообщал Rostov.ru, температура воздуха снизится 10-го числа. Столбики термометров покажут +5 градусов днем и -3 - ночью. Кроме того, по данным «Яндекс.Погоды», в донскую столицу снегопад придет уже на следующей неделе - 16 ноября.