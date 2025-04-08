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Первые случаи укусов клещей зафиксировали в Азовском районе

Первые случаи укусов клещей зафиксировали в Азовском районе
В Самарском сельском поселении зарегистрированы случаи обращения за медицинской помощью после укусов клещей, зафиксированные у взрослого и ребенка. Об инцидентах с нападением клещей на жителей Азовского района сообщили местные власти.

В данном населенном пункте Азовского района два человека, включая одного несовершеннолетнего, были вынуждены обратиться к врачам после укусов клещей. Медицинские работники удалили паразитов и направили их в лабораторию для проведения необходимых исследований.

По предварительным данным, предоставленным районной администрацией, предполагается, что инциденты произошли на частной территории пострадавших.

Стоит отметить, что в прошлом году наблюдалось аналогичное количество обращений по поводу укусов клещей – также два случая, однако тогда пострадали только дети.
Фото: Donday
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