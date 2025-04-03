В Ростовской области зафиксировали первые случаи укусов клещей

Фото: Donday

В Ростовской области зафиксированы первые обращения в медицинские учреждения по поводу укусов клещей. Информацию об этом предоставили в Центральной районной больнице Цимлянского района.В течение марта 2025 года в Цимлянском районе семь жителей обратились к врачам после того, как их укусили клещи, включая троих детей.По мнению экспертов, столь ранняя активность клещей обусловлена нетипично теплой зимой, отсутствием затяжных холодов, малым количеством выпавшего снега и ранним приходом весеннего тепла. Клещи переносят разнообразные вирусы, бактерии и простейшие, которые, попадая в организм человека или животного через кровь, способны вызвать инфекционные заболевания. Это создает значительную опасность для здоровья населения.Чтобы снизить риск укусов клещей, медики рекомендуют носить светлую закрытую одежду с манжетами, плотно прилегающими к коже; использовать средства, которые отпугивают клещей; тщательно осматривать всё тело после прогулки.