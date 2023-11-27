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В Ростове последняя рабочая неделя ноября будет дождливой

В Ростове последняя рабочая неделя ноября будет дождливой
На новой рабочей неделе в Ростове будет дождливо. Актуальный прогноз с 27 ноября по 1 декабря опубликовал Гидрометцентр.

В понедельник небо затянет облаками, пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем достигнет +5 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до -1 градуса.

На следующий день температура воздуха не поднимется выше +3 градусов. К вечеру похолодает до 0 градусов.

В среду погода будет аналогичной. Столбики термометров днем покажут +7 градусов. Ночью похолодает до +4 градусов.

К четвергу дожди прекратятся. Температура воздуха днем составит + 6 градусов. К вечеру похолодает до -2 градусов.

К пятнице температура воздуха достигнет +7 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +6 градусов.
Фото: Rostov.ru
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