Период ледокольных проводок стартует в Ростовской области с 7 февраля

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С 7 февраля в Ростовской области начнется период проведения проводок судов ледоколами. Соответствующие указания капитанов портов размещены на сайте администрации морских портов Азовского моря.Ледокольная проводка предполагает, что суда, прибывающие в замерзающие порты, будут сопровождаться ледоколами. В особенно холодные зимы (когда температура часто опускается до 15-25 градусов ниже нуля) ледоколы встречают суда на границе льда и сопровождают их дальше в порт.Ледокол дает указания капитанам о правильном маршруте и координирует порядок прохождения судов в караване. В крупных портах наряду с основным ледоколом действуют несколько вспомогательных судов.В случаях, когда судно не может следовать за ледоколом, например, если оно небольшое или в балласте, капитан ледокола принимает решение о буксировке.Ледокольная проводка будет проводиться в портах Ростова, Азова и Таганрога. С 10 февраля в морском порту Азова вводятся ограничения для баржевых составов и буксировочных операций. Суда с классом ледовых усилений не ниже Ice1 будут допущены к плаванию во льдах.