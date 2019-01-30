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Пасмурную и дождливую, но тёплую погоду прогнозируют в Ростове на выходных

Пасмурную и дождливую, но тёплую погоду прогнозируют в Ростове на выходных
Фото: Vyatka-grad.ru
В ближайшие выходные в Ростове будет тепло, но пасмурно. Кроме того, в донской столице прогнозируют дождь.

В субботу, 2 февраля, с утра в Ростове ожидается +2 градуса, к обеду температура поднимется до +5. Вечером похолодает до +3, а ночью – до +2.

С утра в воскресенье ожидаются небольшой дождь и три градуса тепла. В полдень так же, как и накануне, - до +4…+5 градусов. Вечером в Ростове прогнозируют +3…+4 градуса.

Все выходные будет пасмурная и безветренная погода.

В Ростовской области облачно, с прояснениями. В отдельных районах - небольшой дождь, ночью и утром - с мокрым снегом. Местами прогнозируют туман, ночью и утром - гололёд. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, при прояснениях - до -9, днём -3…+2 градуса, по югу - до +6.

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