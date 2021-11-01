На праздничных выходных в Ростове ожидается пасмурная погода

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Пасмурная погода без осадков ожидается в Ростове на праздничные выходные. С 4 по 7 ноября столбики термометров будут показывать +12...+14 градусов, существенных осадков не предвидится. Прогноз сделали в ростовском отделении Гидроментцентра.В День народного единства погода обещает быть пасмурной. Днем 4 ноября температура воздуха составит +16 градусов. Такая же погода будет и в пятницу, правда, немного прохладнее - столбики поднимутся только до +14 градусов.В субботу небо будет затянуто тучами, однако осадков не предвидится. В пасмурную погоду воздух прогреется только до +14 градусов. В воскресенье солнце покажется из-за туч, но потеплеет только до +12 градусов.На выходных сильного ветра не ожидается. Максимум порывы будут достигать 3-5 метров в секунду.