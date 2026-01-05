Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Парализованному псу Мите из Ростовской области провели еще одну сложную операцию

Парализованному псу Мите из Ростовской области провели еще одну сложную операцию

Парализованный пес из Ростовской области перенес еще одну операцию. Об этом порталу DonDay сообщила Юлия Адимова, владелица приюта в Сальске, взявшая на себя опеку над животным.

Митя, как мы уже рассказывали ранее, был отправлен в Санкт-Петербург для прохождения курса реабилитации после безуспешного лечения в Ростове. Казалось, что жизнь пса налаживается, но новые проблемы не заставили себя ждать.

29 декабря во время осмотра у Мити обнаружили острый кончик винта, торчащий из кожи на прооперированной лапе. Консультация с хирургом привела к неутешительному выводу – необходима еще одна операция.

- В ходе операции винт, который выпирал, успешно удалили, - поделилась Юлия Адимова. – К сожалению, возникла необходимость ампутации второй лапки. Это решение назревало давно.


Причиной ампутации стала асимметрия конечностей. Лапа, предназначенная для опоры, стала значительно короче после предыдущей операции, в то время как вторая, изначально нефункциональная лапа с незаживающей раной, оказалась длиннее. Помимо этого, на ней стали развиваться трофические язвы.
Фото: Юлия Адимова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.