Парализованному псу Мите из Ростовской области провели еще одну сложную операцию
Парализованный пес из Ростовской области перенес еще одну операцию. Об этом порталу DonDay сообщила Юлия Адимова, владелица приюта в Сальске, взявшая на себя опеку над животным.
Митя, как мы уже рассказывали ранее, был отправлен в Санкт-Петербург для прохождения курса реабилитации после безуспешного лечения в Ростове. Казалось, что жизнь пса налаживается, но новые проблемы не заставили себя ждать.
29 декабря во время осмотра у Мити обнаружили острый кончик винта, торчащий из кожи на прооперированной лапе. Консультация с хирургом привела к неутешительному выводу – необходима еще одна операция.
Причиной ампутации стала асимметрия конечностей. Лапа, предназначенная для опоры, стала значительно короче после предыдущей операции, в то время как вторая, изначально нефункциональная лапа с незаживающей раной, оказалась длиннее. Помимо этого, на ней стали развиваться трофические язвы.