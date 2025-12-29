Парализованному псу Мите из Ростовской области снова грозит операция
У многострадального Мити, парализованного пса из Ростовской области, вновь возникли осложнения после перенесенной операции. Об этом сообщила порталу DonDay Юлия Адимова, хозяйка приюта в Сальске, взявшая животное под свою опеку.
Ранее мы уже рассказывал о сложной судьбе Мити, который после курса лечения в местной клинике отправился в Санкт-Петербург для установки пластины в лапку. Операция, проведенная в конце октября, прошла успешно, однако сохранялись опасения по поводу возможной инфекции. Месяц спустя стало известно, что кости срастаются, инфекции нет, и Митя начал проходить реабилитацию.
Но 29 декабря, во время осмотра и массажа, у пса обнаружили неприятный сюрприз: из кожи торчит острие винта. Теперь нельзя ставить его на беговую дорожку, нежелательны массаж и упражнения.
Реабилитолог связалась с хирургом, и 30 декабря Митю повезут на консультацию. Дальнейшее лечение будет зависеть от решения врача, но не исключается повторное оперативное вмешательство.