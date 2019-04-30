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Папа рядом: отец ростовчанки Анастасии Костенко переживает за брак своей дочери?

Папа рядом: отец ростовчанки Анастасии Костенко переживает за брак своей дочери?
Отец Анастасии Костенко Ярослав явно переживает за судьбу своей дочери. Такой вывод можно сделать, если взглянуть на его «инстаграмм», в котором не появляется даже тень футболиста Дмитрия Тарасова.

Семья Тарасовых живет новой жизнью и вроде бы от прошлых отношений знаменитого спортсмена не осталось и следа. Ольга Бузова давно в прошлом и все старое осталось далеко позади. Однако разговоры поклонников не утихают ни на минуту.

Если внимательно посмотреть аккаунт отца ростовчанки становится понятно, что папа Ярослав много времени уделяет своей семье. А как же зять? А зятя не видно ни на одной фотографии… Вот он в обнимку с первенцем своей дочери, вот он танцует с Анастасией на ее свадьбе, однако самого футболиста нет.

Складывается такое впечатление, что Ярослав переживает, чтобы супруг его дочери не вернулся к прошлому и не бросил Анастасию, как это было с Бузовой. Успешный спортсмен имеет все, что пожелает. Так почему бы ему не иметь столько женщин, сколько он сам захочет? Тем более в его жизни есть примеры такого непостоянства.
Папа рядом: отец ростовчанки Анастасии Костенко переживает за брак своей дочери?
А может быть столь пристальное внимание стоит объяснить крепкой связью отца и дочери? Настолько сильная любовь и забота, что даже после свадьбы Анастасии, папа ни на секунду не оставляет ее без внимания. Остается только гадать…

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