От зависимости можно избавиться, изменив сознание и отношение к окружающему миру

Зависимость от пагубных привычек способна превратить буквально в ад жизнь человека и его окружающих. С развитием общества к «традиционным» формам зависимости - курение, алкоголизм, наркомания - добавились новые: игромания, шопоголизм, пищевое расстройство.В науке это явление называют «аддиктивным поведением», когда человек «уходит от реальности» с помощью химических веществ или определенных действий, пытаясь решить таким образом жизненные проблемы. Причинами такого поведения могут стать детские психологические травмы, трудности на работе, неудачи в личной жизни…Можно ли избавиться от пагубной зависимости самостоятельно? Как преодолеть эту проблему? Об этом рассказал Тимур Мамедов, психотерапевт, врач-нарколог с многолетним стажем.- В начале своей работы я столкнулся с проблемой неверного подхода к лечению от наркомании и алкоголизма. К примеру, вместо комплексного подхода страдающим наркоманией выписывали лекарства, которые лишь на какое-то время отбивали тягу к наркотикам. Через какое-то время после такого лечения у человека снова появлялось желание употреблять.- Появились новые методики, которые доказывают, что бороться с зависимостью можно с помощью психотерапии, глубоко влияя на сознание человека, одновременно меняя привычную ему среду обитания, его круг общения. В основе эффективного лечения зависимых людей лежит когнитивно-бихевиоральная терапия (прим. ред. - комплексная форма психотерапии, представляющая собой лечение при помощи изменения поведения пациента и его мыслей относительно заболевания). Это сочетание психотерапии и медикаментозного воздействия. Зависимый не просто принимает препараты, но и учится преодолевать свои страхи с помощью тренингов. Команда психологов учит его думать иначе и жить в обществе, где есть наркотики и алкоголь. Благодаря такому подходу, побороть зависимость можно даже за полгода. Главное, чтобы сам зависимый имел желание и готовность.- Надо признать, что чаще всего мы замечаем зависимость, когда она уже стала явной. Когда человек пристрастился к алкоголю или наркотикам, или спускает все свои сбережения на компьютерные или азартные игры. Но пагубные пристрастия могут начаться с «невинных привычек». Само по себе аддиктивное (прим. - зависимое) поведение, даже если человек не зависим от наркотиков или алкоголя, является ненормальным. Сюда можно отнести шопоголизм, пищевое расстройство, трудоголизм, сексоголизм и многое другое.Увы, наиболее распространенными и негативными формами зависимости остаются алкоголизм, наркомания, курение, игромания. Причем наркомания является трудноизлечимой и разрушающей. Официально в России насчитывается около 460 тысяч наркозависимых. Большинство - молодые люди от 16 до 30 лет. Реальная цифра намного больше.- Я считаю, что таким людям необходима терапия в специализированном центре, в котором люди учатся жить без мыслей о своей проблеме. В них совмещается медикаментозная терапия и работа над своим сознанием с помощью психологических программ и тренингов.Человек может избавиться от наркозависимости, только осознав тот факт, что он действительно болен и нуждается в помощи врачей. К большому сожалению, наркоманы крайне редко осознают, что уже попали в капкан пагубного пристрастия, поэтому чаще всего инициаторами начала лечения становятся их родственники. Они обращаются к специалистам, буквально за руку везут человека в наркологическую клинику. Больные используют любые ухищрения, уловки, чтобы доказать, что они в состоянии сами справиться с проблемой.Но есть одно условие. Прежде, чем начать терапию, пациенту следует пройти курс детоксикации в больнице, где их выводят из запоя или состояния наркотического опьянения, и какое-то время воздержаться от употребления. В клинику он должен попасть «чистым». Когда человек находится в трезвом уме, с ним можно начинать работать.- Даже когда человек самостоятельно обращается в клинику за помощью, он до последнего утверждает, что употребляет алкоголь или наркотики без вреда для себя и близких. Почти все уверены, что они ничем не больны, просто в их жизни - сложный период. С такими пациентами мы разговариваем, убеждаем их в необходимости квалифицированной терапии. Самая трудная задача – убедить их в обратном.В специализированном центре для них создается атмосфера, которая полностью отличается от прежней жизни. С одной стороны, здесь строгий распорядок дня и распределение обязанностей. С другой – в новом мире зависимые могут реализовать свои способности, добиться успехов. Кто-то открывает в себе кулинарные способности, выпекает для всех вкусные торты и булочки, а у кого-то проявляются дар фотографа или способность интересно писать. И они ведут местную газету. Кто-то трудится в администрации центра, выполняя различные управленческие задачи.Разумеется, вся жизнь пациентов проходит под наблюдением психологов. Они помогают зависимым справиться с трудностями и страхами. Живя в своем микросоциуме, люди учатся договариваться между собой, не врать, слышать других, быть ответственными. Они учатся тому, чего были лишены в той, прежней, жизни.- При комплексном подходе эффективность избавления от наркотической, алкогольной и других видов зависимостей составляет до 80%. Успех лечения - в самом человеке. Он должен принять свое заболевание и постоянно работать над собой. Кстати, нам часто помогают бывшие пациенты, которые побороли зависимость. Они становятся настоящими помощниками профессиональных психологов. После курса лечения некоторые из «бывших» сами получают психологическое образование, чтобы помочь другим стать на правильный путь.- Контроль над собой очень важен и после прохождения курса. Ведь люди возвращаются в привычную среду, где есть наркотики, алкоголь, «добрые друзья», которые готовы в любой момент предложить выпить или что-то принять. Именно поэтому после прохождения курса человек возвращается не домой, а на съемное жилье. Во-первых, мы предоставляем ему квартиру, где человек живет вместе со своими знакомыми из центра. Во-вторых, каждого пациента сопровождает наш консультант амбулаторной программы. Он становится настоящим гидом в новой жизни.Помогает адаптироваться в обществе, научиться пользоваться деньгами, справляться с тревогой, правильно реагировать на стрессовые ситуации, которые могут толкнуть выздоравливающего человека на необдуманные поступки. Когда мы убеждаемся, что пациент в норме, то даем добро на возвращение домой и жизнь в привычной среде. В любой момент он может рассчитывать на своего консультанта, например, позвонить и рассказать о своей проблеме, поделиться тревожными мыслями. Кроме того, выздоравливающие пациенты продолжают ходить на группы поддержки, где они делятся своими переживаниями.Надо помнить одну важную вещь. Даже избавившись от тяжелой зависимости, человек должен помнить о пагубном пристрастии. Справиться с зависимостью можно, только серьезно и последовательно работая над собой и регулярно обращаясь за помощью к профессиональным специалистам.