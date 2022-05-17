От кружевных сорочек до комбинаций: история нижнего белья 19-го века на выставке в Ростове

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История нижнего белья теснейшим образом связана с модой и повседневной жизнью. Казалось бы, мы видим пышные платья и аксессуары, маски (если это бал-маскарад) и сумочки. Образ завершен. А что же находится под одеждой? На этот вопрос даст ответ выставка «Под одеждой», которая проходит в Ростовском областном музее краеведения. Экспозиция, состоящая из двухсот образцов женского белья, знакомит с повседневной жизнью женщины. Перед посетителями представлена история XIX – ХХ веков, но с достаточно пикантной, фривольной местами, но притягательной стороны.В личной коллекции музея собрано множество экспонатов: от корсетов и сорочек с матине до панталон, пеньюаров и чулок. Кроме того, на выставке имеются и редкие швейные машинки, которые помогли распространить моду на элегантное и великолепно сшитое нижнее белье.Меняется эпоха, а следом за ней меняются веяния моды и идеальный образ женщины. Чтобы соответствовать стандартам, красавицам приходилось чем-то жертвовать.Все по порядку. XIX век. Нижнее белье в те времена было многослойным. То есть, чтобы, к примеру, выйти к семье выпить чаю или встретить подругу, женщина поочередно надевала чулки, панталоны и сорочку, корсет (который, естественно, не давал даме дышать и затягивался неимоверно туго), на корсет надевалась кофточка. Затем девушка надевала нижнюю кружевную юбку, которая скрывала ноги. Только потом она могла надеть верхнюю одежду - корсаж и верхнюю юбку либо платье. Все вместе это весило порядка 2,5 килограмма, а наряжаться девушка могла часами.Но стоит отдать должное - женщина в таком виде радовала глаз, привлекала и была крайне элегантной. Вернемся к корсету. Идеалом женщины XIX века была фигура «песочные часы». Корсет мог утянуть талию девушки до 35 (!) сантиметров. Дышать в таком состоянии было очень сложно, поэтому дамы часто падали в обморок. Предусмотрительные особы носили с собой в сумочке флакончик с нашатырным спиртом, смешанный с парфюмом. Есть еще один достаточно пикантный момент, связанный с неудобствами ношения корсета. Из-за того, что его слишком сильно затягивали, снять белье было невозможно. Чтобы женщине было удобно посещать дамскую комнату, панталоны не сшивали в районе промежности. Такие вот «лайфхаки» изобретали в угоду идеалам.- К слову сказать, ревнивые мужчины, отпуская своих дам на визит или встречу с подругой, предпочитали сами завязывать корсет. Они оставляли определенный бантик и после возвращения возлюбленной проверяли, все ли в порядке, - рассказывает заведующий отдела истории Дона Зинаида Римская.Со временем жесткие корсеты со шнуровкой из китового уса ушли в прошлое. Популярной стала фигура, напоминающая тюльпан - небольшая грудь, ровная талия и аккуратно подчеркнутые бедра. Корсеты стали удобнее с приходом в империю стиля «модерн». Еще одним максимально притягивающим взгляд экспонатом стали кружевные сорочки. Белошвейки трудились не одну ночь, создавая узоры, букеты на рукавах, кружева. Каждый такой предмет нижнего белья выглядит великолепно, и, конечно же, он не мог не очаровывать мужчин.В советское время все изменилось. Как-то мода плавно перетекла в практичность и однообразность, можно даже сказать. Панталоны стали больше походить на наши современные шорты, от кружева отказались. На смену изящным расшитым сорочкам пришли упрощенные комбинации. Тогда женщины в погоне за французской модой заказывали себе одежду за границей.- Лили Брик, когда Владимир Маяковский отправился в Париж, написала ему письмо. Она попросила его привезти несколько пар рейтуз, чулки (обязательно дорогие, иначе быстро порвутся), духи Rue de la Paris и платье из креп-жоржета, - рассказала Зинаида Римская.Отдельно можно поговорить о чулках. Днем их рождения стоит считать октябрь 1939 года. Однако первые образцы были настолько непрочными, что рвались буквально на второй день. Появление капрона исправило ситуацию, но возник другой недостаток: они не пропускали влагу, и их нельзя было носить зимой. Спустя несколько лет чулки в нашей стране появились в том виде, в котороммы их знаем сейчас.Но большинство советских девушек мечтали о трусах-недельках. Любая модница да и просто веселая дама хотела приобрести их себе.Выставка поражает своей красотой. Ее эстетика моментально переносит в ту эпоху, где ты представляешь себя на балу, среди статных мужчин и застенчивых дам. Экспозиция определенно заслуживает внимания, поэтому с ней нужно познакомиться поближе.