От коронавируса за сутки вылечились 5 789 жителей Ростовской области

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В Ростовской области за прошедшие сутки справиться с коронавирусной инфекцией удалось 5 789 жителям. Они получили отрицательные ПЦР-тесты, а симптомов опасной инфекции уже нет. Об этом сообщили в правительстве донского региона.В стационарах ковидных госпиталей сейчас продолжают лечение 3 377 пациентов, у которых обнаружили ковид. В крайне тяжелом состоянии находятся 25 человек. Их ввели в искусственную кому, а все питательные смеси им поступают через подведенную к трахее трубку. Состояние еще 266 человек куда лучше, они могут дышать сами, но с помощью масок или мундштуков.Встречаются случаи, когда переболевший ковидом человек заболевает повторно. Здесь единственно верным вариантом решения станет вакцинация.За весь период в Ростовской области выздоровел 259 221 человек. Все они уже вернулись к нормальной жизни.