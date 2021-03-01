От коронавируса выздоровели еще 302 жителя Ростовской области

В Ростовской области опасную инфекцию побороли еще 302 человека. С начала пандемии по 3 марта медики вылечили от COVID-19 64 393 дончан, что составляет 87,2% от числа всех заболевших.За последние 24 часа положительные тесты получили 277 человек. А их общее количество достигло 73 874 человек.Стационарное лечение получают 1 585 пациентов, из которых 141 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако спасти жизни пациентов врачам удается не всегда. За прошедшие сутки от инфекции скончались 29 дончан. По информации правительства региона, всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 3 158 человек.