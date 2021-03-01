Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса выздоровели еще 302 жителя Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 302 жителя Ростовской области
В Ростовской области опасную инфекцию побороли еще 302 человека. С начала пандемии по 3 марта медики вылечили от COVID-19 64 393 дончан, что составляет 87,2% от числа всех заболевших.

За последние 24 часа положительные тесты получили 277 человек. А их общее количество достигло 73 874 человек.

Стационарное лечение получают 1 585 пациентов, из которых 141 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако спасти жизни пациентов врачам удается не всегда. За прошедшие сутки от инфекции скончались 29 дончан. По информации правительства региона, всего за период пандемии COVID-19 забрал жизни 3 158 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.