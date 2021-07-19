Еще 279 жителей Ростовской области выздоровели от коронавируса

В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 279 человек. По данным на 21 июля, всего с начала пандемии медики вылечили 94 246 жителей региона, болевших коронавирусом.Стационарное лечение получают 3 076 пациентов ковидных госпиталей. Из них 29 в тяжелом состоянии подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Их обеспечивают кислородом с помощью трахейных трубок. Зачастую при этом способе пациентов вводят в медицинскую кому, чтобы они не чувствовали дискомфорт или боль. Еще 234 человека получают кислород через специальные мундштуки и маски.Растет и число заболевших. За последние сутки инфекцию подхватили 348 человек, а общее количество достигло 105 720. По информации областного правительства, 4 990 из них скончались от тяжелых последствий.