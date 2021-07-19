Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Еще 279 жителей Ростовской области выздоровели от коронавируса

Еще 279 жителей Ростовской области выздоровели от коронавируса
В Ростовской области от COVID-19 выздоровели еще 279 человек. По данным на 21 июля, всего с начала пандемии медики вылечили 94 246 жителей региона, болевших коронавирусом.

Стационарное лечение получают 3 076 пациентов ковидных госпиталей. Из них 29 в тяжелом состоянии подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Их обеспечивают кислородом с помощью трахейных трубок. Зачастую при этом способе пациентов вводят в медицинскую кому, чтобы они не чувствовали дискомфорт или боль. Еще 234 человека получают кислород через специальные мундштуки и маски.

Растет и число заболевших. За последние сутки инфекцию подхватили 348 человек, а общее количество достигло 105 720. По информации областного правительства, 4 990 из них скончались от тяжелых последствий.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.