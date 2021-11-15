Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

От коронавируса скончались еще 35 человек в Ростовской области

От коронавируса скончались еще 35 человек в Ростовской области
В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще 35 человек. За сутки с 16 по 17 ноября скончались 14 мужчин в возрасте от 48 до 88 лет и 21 женщина. Самой молодой из них было 50 лет, а самой пожилой - 94 года. Умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В их числе - астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких. По информации регионального правительства, общее число умерших пациентов ковидных госпиталей достигло 8 244 человек.

По количеству смертей от коронавируса Ростовская область занимает первое место в ЮФО и пятое - в стране. Лидирующие позиции остаются у городов-гигантов - Москвы, Санкт-Петербурга и Московской, Нижегородской областей.
Фото: РБК.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.