От коронавируса скончались еще 35 человек в Ростовской области

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В Ростовской области коронавирус забрал жизни еще 35 человек. За сутки с 16 по 17 ноября скончались 14 мужчин в возрасте от 48 до 88 лет и 21 женщина. Самой молодой из них было 50 лет, а самой пожилой - 94 года. Умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19. В их числе - астма, гипертония, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные, онкологические и заболевания легких. По информации регионального правительства, общее число умерших пациентов ковидных госпиталей достигло 8 244 человек.По количеству смертей от коронавируса Ростовская область занимает первое место в ЮФО и пятое - в стране. Лидирующие позиции остаются у городов-гигантов - Москвы, Санкт-Петербурга и Московской, Нижегородской областей.