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На Дону число умерших от коронавируса приблизилось к рекордному значению

На Дону число умерших от коронавируса приблизилось к рекордному значению
В Ростовской области патологоанатомы зарегистрировали новые случаи летального исхода среди пациентов с коронавирусом. По данным на 11 ноября, опасный вирус забрал жизни 35 человек. Это 14 мужчин в возрасте от 59 до 93 лет и 21 женщина. Самой молодой из них было 56 лет, а самой пожилой - 85. Число скончавшихся впервые за последние две недели приблизилось к рекордному - 36 умершим.

Всего с начала пандемии побороть коронавирус не смогли 8 048 человек. По информации регионального правительства, все они страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, сахарный диабет, гипертония, а также сердечно-сосудистые, онкологические, аутоиммунные и заболевания легких.

Увеличилось и число инфицированных. За минувшие сутки количество пациентов с COVID-19 повторило рекордное значение. Вирус подхватили 650 человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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