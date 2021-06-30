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От коронавируса выздоровели еще 80 жителей Ростовской области

От коронавируса выздоровели еще 80 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось число человек, поборовших COVID-19. За сутки с 1 по 2 июля медики вылечили 80 дончан, болевших коронавирусом. Всего с начала пандемии выздоровели 90 242 человека.

В стационарах получают лечение 1 658 пациентов. Из них 169 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 22 дончан врачи оценивают как тяжелое.

Прирост инфицированных тоже не сбавляет обороты. За последние 24 часа в регионе впервые за несколько месяцев появился новый рекорд по числу новых заболевших - 247 человек. Хотя в первой половине июня этот показатель едва доходил до 160. Всего за период пандемии вирус подхватили 99 787 человек. Из них 4 686 скончались от тяжелых последствий. По информации регионального правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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