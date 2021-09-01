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От COVID-19 выздоровел еще 381 житель Ростовской области

От COVID-19 выздоровел еще 381 житель Ростовской области
В Ростовской области ежедневно выздоравливают сотни людей, болеющих коронавирусом. За сутки с 1 по 2 сентября число поборовших COVID-19 пополнил 381 человек.

Количество инфицированных растет еще больше. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 475 жителей региона. Всего за период пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получили 125 365 человек. Большинство из них (108 232) уже выздоровели.

В стационарах лечение получают 3 960 пациентов. Еще 341 подключен к неинвазивным аппаратам ИВЛ, 32 - к инвазивным. Состояние последних врачи оценивают как тяжелое. Эти пациенты не могут дышать самостоятельно.

К сожалению, врачам не всегда удается спасти людей с диагнозом «коронавирус». За минувшие сутки от инфекции скончались 28 человек, а общее количество достигло 6 043 человек, сообщили в региональном правительстве.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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