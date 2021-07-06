На Дону от коронавируса выздоровели еще 127 человек

В Ростовской области снова снизился прирост выздоровевших от COVID-19. За сутки с 7 по 8 июля болезнь побороли 127 человек - это на 92 меньше, чем за предыдущий день.В стационарах получают лечение 1 977 жителей региона. Из них 172 подключены к аппаратам ИВЛ. Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжелое.Число инфицированных продолжает расти. За последние 24 часа положительные результаты тестов на коронавирус получили 296 человек. Общее количество зараженных достигло 101 467. Большинство из них (91 239 человек) медики вылечили.Однако спасти всех не удалось. Вирус забрал жизни 4 756 человек, сообщили в региональном правительстве. Из них 28 скончались за минувшие сутки. Это 12 мужчин в возрасте от 42 до 89 лет и шесть женщин - от 63 до 96 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.