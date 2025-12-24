В Ростове на продажу выставили уникальные артефакты 19 века

Фото: Авито

В Ростове-на-Дону на популярном сайте объявлений появились интересные предложения для коллекционеров и любителей истории. Это антикварные вещи, отличающиеся своей редкостью и высокой ценой. Портал DonDay собрал в одном обзоре самые заметные лоты.Самым дорогим предложением являются золотые карманные часы 1850 года выпуска. Продавец оценил их в 5,2 миллиона рублей, подчеркивая уникальность экземпляра. Часы, по словам продавца, выполнены мастерами основателя швейцарской часовой фабрики Longines до начала серийного производства. Подлинность часов и их принадлежность к доиндустриальной эпохе подтверждается экспертами Longines. Среди особенностей часов – ручная работа, сложная гравировка, механизм с заводной головкой и отдельной кнопкой перевода стрелок, золотой корпус и отличный ход.Вторым необычным лотом является рубль 1854 года с редкой ошибкой в слове "золотника" (на монете указано "зоАотника"). Стоимость монеты – 1,7 миллиона рублей. Монета, по утверждению продавца, уникальна и была описана только в одном каталоге. Особую ценность монете придает ошибка в слове "золотника", что делает её весьма привлекательной для коллекционеров.