В Ростовской области мужчина в порыве злости избил до смерти знакомого

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В Ростовской области мужчина в ходе конфликта нанес своему знакомому смертельные удары в область головы. Инцидент случился 22 февраля. Подозреваемого обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.По версии следствия, мужчина в ходе словесной перепалки несколько раз ударил по голове своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте.В Цимлянском районом суде 25 февраля подозреваемому избрали меру пресечения. Ему назначено заключение под стражу сроком на 2 месяца, до 23 апреля 2025 года.Постановление в законную силу не вступило.