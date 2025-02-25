В Ростовской области мужчина в порыве злости избил до смерти знакомого
В Ростовской области мужчина в ходе конфликта нанес своему знакомому смертельные удары в область головы. Инцидент случился 22 февраля. Подозреваемого обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.
По версии следствия, мужчина в ходе словесной перепалки несколько раз ударил по голове своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте.
В Цимлянском районом суде 25 февраля подозреваемому избрали меру пресечения. Ему назначено заключение под стражу сроком на 2 месяца, до 23 апреля 2025 года.
Постановление в законную силу не вступило.