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В Ростовской области мужчина в порыве злости избил до смерти знакомого

В Ростовской области мужчина в порыве злости избил до смерти знакомого
В Ростовской области мужчина в ходе конфликта нанес своему знакомому смертельные удары в область головы. Инцидент случился 22 февраля. Подозреваемого обвиняют по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

По версии следствия, мужчина в ходе словесной перепалки несколько раз ударил по голове своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте.

В Цимлянском районом суде 25 февраля подозреваемому избрали меру пресечения. Ему назначено заключение под стражу сроком на 2 месяца, до 23 апреля 2025 года.

Постановление в законную силу не вступило.
Фото: DonDay
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