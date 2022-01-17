Около двух тысяч ростовчан приняли участие в крещенских купаниях

Фото: Алексей Бойко

В Ростове-на-Дону продолжается празднование одного из главных православных праздников – Крещения Господня. Ростовчане отмечают его массовыми обрядовыми купаниями. В проруби в ночь на 19 января окунулись 1 980 горожан.В этом году оборудовали восемь купелей, однако в обрядовых купания участвовало в семь раз меньше ростовчан, чем в 2020 году. Тогда Крещение отпраздновали 15 тысяч человек. Причиной такого серьезного разрыва стало распространение коронавирусной инфекции - из-за нее в Ростове освятили только одну купель.Отметим, что обрядовые купания продолжаются и 19 января. Окунуться можно в Гремучем источнике, в купели на территории Преполовенского храма, в Ростовском море и в храмовой купели в Георгиевском парке.