Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Более 12 тысяч ростовчан приняли участие в крещенских купаниях

Более 12 тысяч ростовчан приняли участие в крещенских купаниях
В Ростове-на-Дону более 12 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях. Для жителей города оборудовали восемь водоёмов. На местах работали священнослужители и спасатели.

Один из главных православных праздников, Крещение Господне, отмечают с 18 на 19 января. Уже в субботу жители донской столицы потянулись к местам купаний. Спасательные группы до 9 часов 20 января работают в режиме повышенной готовности. К дежурствам привлекали 346 спасателей.

Места купаний посетили 15 тысяч человек, из них более 12 тысяч окунулись в святую воду. По данным Управления по делам ГО и ЧС, медицинская помощь никому не понадобилась.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.