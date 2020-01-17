Более 12 тысяч ростовчан приняли участие в крещенских купаниях



В Ростове-на-Дону более 12 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях. Для жителей города оборудовали восемь водоёмов. На местах работали священнослужители и спасатели.



Один из главных православных праздников, Крещение Господне, отмечают с 18 на 19 января. Уже в субботу жители донской столицы потянулись к местам купаний. Спасательные группы до 9 часов 20 января работают в режиме повышенной готовности. К дежурствам привлекали 346 спасателей.



Места купаний посетили 15 тысяч человек, из них более 12 тысяч окунулись в святую воду. По данным Управления по делам ГО и ЧС, медицинская помощь никому не понадобилась.