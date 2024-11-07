Огромная стая пеликанов поселилась в Ростовской области

Фото: Администрация Азовского района

Под Азовом в Ростовской области местные жители обнаружили большую стаю пеликанов. Об этом сообщили в администрации города.Около 50 птиц обнаружили на реке Мокрый Кагальник вблизи хутора Берегового. Как сообщили в администрации, птицы летели на привычное место зимовки – в Африку. На этой неделе в Ростовской области бушевал ураган, порывы ветра составляли свыше 30 метров в секунду. Вероятнее всего, птицы попали в этот ураган. Поэтому они решили переждать непогоду в тихой и богатой рыбой реке в Азовском районе.Отметим, что редкие для нашего края птицы часто зимуют в устьях Дона и Волги. Так, в январе 2023 года местные жители обнаружили розового пеликана на месте слияния Дона и Азовки. Несмотря на низкие температуры, птица благополучно перезимовала в наших краях.