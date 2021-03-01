Суд в Волгодонске эвакуировали из-за мужчины, пытавшегося устроить пожар в зале заседания

Из здания Волгодонского районного суда Ростовской области эвакуировали людей. Причиной эвакуации стало несогласие одного из обвиняемых с решением суда.Как сообщает портал DonDay Волгодонск, утром 3 марта из здания суда на улице Морской, 108 начали эвакуировать людей. На место прибыли все экстренные службы города. Среди них были и специально экипированные сотрудники. Территорию суда оцепили.Выяснилось, что причиной эвакуации сотрудников и посетителей суда стало ЧП в одном из залов заседаний. Там мужчина развел огонь прямо на слушании. Предположительно, обвиняемый был не согласен с решением суда за незаконное приобретение и хранение наркотических средств и таким образом попытался выразить свой протест.Известно, что при пожаре пострадал только сам обвиняемый – он получил ожоги различных частей тела. Обстоятельства инцидента уточняются.