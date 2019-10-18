В Ростове судят предполагаемых виновников масштабного пожара на Театральном спуске



В Пролетарском районном суде Ростова прошло первое открытое заседание по делу о масштабном пожаре на Театральном спуске. На скамье подсудимых оказались трое предполагаемых виновников трагедии. Им вменяют статьи «Халатность», «Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности».



На заседании 21 октября были представлены обвинения в адрес двух из трех подсудимых - заместителя главы администрации Пролетарского района Марины Беляевой и экс-начальника Восточного РЭС филиала ОАО «Донэнерго» Ростовские городские сети Павла Трунова. Последнего обвиняют в халатном отношении к обязанностям по контролю за соблюдением техники безопасности.



По версии следствия, Павел Трунов вовремя не сообщил и не пресек нарушения на участке электросети возле дома в переулке Чувашском, 50. Из-за провисания проводов там произошло короткое замыкание, искра от которого мгновенно спровоцировала возгорание стихийной свалки под линиями электропередачи. Пожар унес жизнь одного человека. Несколько получили серьезные ожоги. Общий ущерб от потерянного имущества и компенсаций оценивается в 780 млн рублей.



Однако линия защиты придерживается другой версии.



- Обвинение основано на показаниях нескольких сварщиков, которые работали на строительстве многоэтажки и якобы слышали хлопки, по их предположению, похожие на короткое замыкание, – рассказал адвокат Роман Яньшин. - Следствие считает, что первичный очаг возгорания был один, а дальше огонь распространялся искрами. Однако другой сильный пожар случился за Грибоедовским, куда искры долететь не могли, не задев многоэтажки. А мы знаем, что высотки не пострадали.



Сами погорельцы с Театрального спуска считают невиновными тех, кто по итогам следствия занял скамью подсудимых.



- Они вовсе ни при чем. Те, кого сейчас судят, первыми прибыли на помощь. А воды не было – тушить было нечем, - рассказала одна из потерпевших - Светлана Сабирова. - Виноваты администрация и водоканал, который до последнего не открывал кран.



Потерпевшие уверяют, что их дома просто мешали планам районных властей. Сейчас на месте сгоревших построек появилась свалка строительного мусора.



По мнению бывших жителей Театрального спуска, в будущем здесь постоят ЖК «Тихий Дон», несмотря на обещания членов правительства отказаться от жилой застройки на выгоревшей земле.



Очередное заседание по делу о пожаре на Театральном спуске назначено на 1 ноября.