ОБСЕ засекла на границе Украины с Ростовской областью полицейский микроавтобус

Полицейский микроавтобус засекли специалисты ОБСЕ на границе Украины с Ростовской областью. Об этом они сообщили 16 февраля на своем официальном портале.В донецком пункте пропуска 10 февраля специалисты заметили микроавтобус сотрудников полиции. Машина заехала с территории РФ, припарковалась у главного входа. Спустя 10 минут авто вернулось обратно в Россию. С какой целью полицейские приезжали на таможню, неизвестно.Кроме того, специалисты ОБСЕ зафиксировали на границе движение поездов. В районе Гуково они заметили 24 поезда. Из этого числа 15 поездов следовали в Российскую Федерацию, а остальные девять - на Украину. Цель следования, а также груз, который поезда перевозили между сопредельными государствами, неизвестны.Стоит отметить, что поезда и микроавтобусы сотрудников полиции приезжают к пунктам пропуска не в первый раз. Однако еще ни разу о причинах присутствия правоохранителей и поездов на границе России и Украины специалистам миссии не было известно.