Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На границе Ростовской области и Украины засекли похоронный фургон с людьми

На границе Ростовской области и Украины засекли похоронный фургон с людьми
Специалисты миссии ОБСЕ продолжают следить за обстановкой на границе Украины с Россией. Очередные наблюдения были зафиксированы 24 ноября и включены в отчет.

Днем 23 ноября в Донецком пункте пропуска засекли фургон ритуальных услуг. Автобус заехал со стороны Ростовской области. Кроме водителя, наблюдатели заметили двух пассажиров, которые сидели впереди. После прохождения процедуры пограничного контроля фургон направился в сторону ЛНР.

Продолжается движение поездов между Россией и Украиной. В районе пункта пропуска в Гуково наблюдатели зафиксировали движение 13 поездов, курсирующих между государствами. Шесть поездов направлялись в Российскую Федерацию, а остальные семь - в Украину. Однако из-за деревьев специалисты миссии не могли видеть, что перевозили поезда через границу.

Украинская сторона постоянно ищет возможность привлечь Россию к ответственности якобы за снабжение непризнанных республик на Донбассе оружием и техникой. Однако не стоит забывать о том, что Российская Федерация даже после прекращения огня продолжает гуманитарную миссию, помогая людям едой и горючим.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.