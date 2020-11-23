На границе Ростовской области и Украины засекли похоронный фургон с людьми

Специалисты миссии ОБСЕ продолжают следить за обстановкой на границе Украины с Россией. Очередные наблюдения были зафиксированы 24 ноября и включены в отчет.Днем 23 ноября в Донецком пункте пропуска засекли фургон ритуальных услуг. Автобус заехал со стороны Ростовской области. Кроме водителя, наблюдатели заметили двух пассажиров, которые сидели впереди. После прохождения процедуры пограничного контроля фургон направился в сторону ЛНР.Продолжается движение поездов между Россией и Украиной. В районе пункта пропуска в Гуково наблюдатели зафиксировали движение 13 поездов, курсирующих между государствами. Шесть поездов направлялись в Российскую Федерацию, а остальные семь - в Украину. Однако из-за деревьев специалисты миссии не могли видеть, что перевозили поезда через границу.Украинская сторона постоянно ищет возможность привлечь Россию к ответственности якобы за снабжение непризнанных республик на Донбассе оружием и техникой. Однако не стоит забывать о том, что Российская Федерация даже после прекращения огня продолжает гуманитарную миссию, помогая людям едой и горючим.