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На границе Ростовской области с Украиной засекли движение 20 поездов

На границе Ростовской области с Украиной засекли движение 20 поездов
Специалисты миссии ОБСЕ зафиксировали движение поездов на границе Ростовской области с Украиной. Еженедельный отчет специалисты опубликовали 12 января.

В документе говорится, что за последнюю неделю специалисты слышали у пропускного пункта недалеко от Гуково шум поездов. Предположительно, 11 из них направлялись в Российскую Федерацию, а девять следовали в сторону Украины.

Какой груз перевозили с помощью железнодорожного транспорта, сотрудники ОБСЕ не смогли увидеть из-за деревьев.

Ж/д сообщение между Россией и Украиной специалисты фиксируют не впервые. Однако еще ни разу оно не представляло опасности.

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