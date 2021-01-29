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На границе Ростовской области и Украины зафиксировали порядка трех десятков поездов

На границе Ростовской области и Украины зафиксировали порядка трех десятков поездов
Порядка трех десятков поездов зафиксировали специалисты ОБСЕ на границе России и Украины. Очередные данные они представили в своем отчете за 2 февраля.

За отчетную неделю сотрудники зафиксировали передвижение как минимум 28 поездов, курсирующих между Россией и Украиной недалеко от пункта пропуска в Гуково.

«По оценкам ОТС, 14 поездов следовали в Российскую Федерацию, а остальные 14 поездов - на Украину», - значится в отчете ОБСЕ.

Подробнее о перемещении поездов специалисты миссии не смогли узнать. Наблюдение было невозможно из-за линии деревьев, расположенных между железнодорожными путями и пунктом пропуска.

Любопытно, что ж/д сообщение между Россией и Украиной (ЛНР/ДНР) специалисты ОБСЕ фиксируют не впервые. Однако еще ни разу оно не представляло опасности. Более того, до военных действий на территории Донбасса сопредельные государства отлично сотрудничали в сфере транспортировки угля.

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