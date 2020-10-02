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ОБСЕ зафиксировала следы боевой техники на границе Украины с Ростовской областью

ОБСЕ зафиксировала следы боевой техники на границе Украины с Ростовской областью
Следы боевой техники зафиксировали в приграничных районах Украины с Ростовской областью. Об этом идет речь в очередном отчете наблюдателей миссии ОБСЕ.

По данным на 3 октября, примерно в 12 километрах от границы Украины с Ростовской областью, в районе населенного пункта Гусельщиково, наблюдатели заметили машину с надписью «Военная инспекция».

На той же дороге миссия увидела свежие следы боевой машины пехоты. Примечательно, что свежие следы движения машин зафиксировали в зоне, где в разгар боевых действий 2014 года стягивали тяжелое вооружение и военную технику.

Примечательно, что стягивание боевой техники к приграничным районам происходит не впервые. Из-за неспокойной обстановки в Донбассе на границе находится много техники. Тем не менее жители приграничных районов все-таки переживают, видя перемещение боевых машин вблизи населенных пунктов, несмотря на то, что никакой опасности техника не представляет.

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