Новых заболевших COVID-19 зафиксировали в 49 муниципалитетах Ростовской области

В 49 городах и районах Ростовской области зафиксировали новые случаи заражения ковидом. За день в регионе вирус подхватили 389 граждан.В Ростове зафиксировали большинство новых инфицированных - 152 человека, в Таганроге - 13. По 10 заболевших - в Неклиновском и Сальском районах. Еще по девять граждан подхватили вирус в Батайске, Новочеркасске, Шахтах и Миллеровском районе, по восемь - в Азовском и Песчанокопском. По семь инфицированных зарегистрировали в Волгодонске, Гуково, Новошахтинске, Красносулинском и Мясниковском районах. По шесть зараженных - в Каменске-Шахтинском, Аксайском, Веселовском, Зерноградском и Матвеево-Курганском районах. В остальных муниципалитетах заражены от одного до пяти граждан.Общее число заболевших в области - 60 658.