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Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены на 20 территория Ростовской области

Новые случаи заболевания COVID-19 выявлены на 20 территория Ростовской области
Сразу на 20 территориях Ростовской области зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По состоянию на утро 3 мая в регионе выявлено 1 178 случаев заболевания COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 11 пациентов.

Новые случаи зафиксированы в Ростове-на-Дону (20), Веселовском районе (10), Азовском районе (5), Батайске, Зверево и Аксайском районах (по 4), Новочеркасске, Донецке, Сальском, Красносулинсокм, Тарасовском районах (по 3), Волгодонске (2), Шахтах, Новошахтинске, Гуково, Пролетарском, Зимовниковском, Белокалитвинском, Зерноградском и Миллеровском районах (по 1). Всего за сутки диагноз подтвердился у 72 человек.

За весь период от коронавируса на Дону скончались девять пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 5 706 человек, из них на самоизоляции находятся 5 668.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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