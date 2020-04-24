В Ростовской области пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии
Пять пациентов с коронавирусом находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области 26 апреля.
На стационарном лечении на сегодняшний день пребывают 125 пациентов. Ещё 34 человека лежат в обсервации.
По данным на 26 апреля, выздоровели 40 человек. За прошедшие сутки диагноз подтвердился у 65 человек.
Новые случаи заболевания зафиксированы: в Ростове-на-Дону - 24, в Батайске - 3, в Зверево - 2, в Новошахтинске - 1, в Новочеркасске - 3, в Шахтах – 5. Также заражённые выявлены в Азовском районе – 4 человека, в Аксайском, Белокалитвинском, Верхнедонском, Веселовском, Ремонтненском, Зерноградском, Куйбышевском, Миллеровском, Семикаракорском районах по одному человеку. В Заветинском районе 9 случаев заболевания, в Мясниковском - 2, в Чертковском - 3.