Новые случаи заболевания COVID-19 выявили на 25 территориях Ростовской области
Сразу на 25 территориях Ростовской области зарегистрировали новые случаи заболевания COVID-19. Всего за сутки на Дону диагноз «коронавирус» поставили 65 людям. За весь период в регионе подтвердили 714 случаев заражения. Летальных исходов — два.
В период 26 и 27 апреля положительные тесты на новую инфекцию получили жители 25 муниципальных образований области: 12 — в Ростове-на-Дону, 7 — в Белокалитвинском районе, 6 — в Донецке, 5 — в Зверево, 4 — в Пролетарском районе, по 3 — в Гуково, Каменске-Шахтинском и Обливском районе, по 2 — в Батайске, Шахтах, Таганроге, Дубовском, Мясниковском и Сальском районах, по 1 — в Новочеркасске, Волгодонске, а также в Аксайском, Азовском, Егорлыкском, Волгодонском, Кашарском, Зерноградском, Красносулинском, Константиновском и Мартыновском районах.
На стационарном лечении находится 141 пациент. В тяжёлом состоянии — пятеро.