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На 23 территориях Ростовской области выявили новые случаи заболевания COVID-19

На 23 территориях Ростовской области выявили новые случаи заболевания COVID-19
Стало известно, на каких территориях Ростовской области зарегистрировали новые случаи заражения коронавирусом. Данными об этом поделились в правительстве региона.

По состоянию на утро 1 мая на Дону – уже 1 026 заболевших COVID-19. За последние сутки выявлен самый большой скачок числа инфицированных за весь период (83). Новые случаи выявили в 23 населённых пунктах области. В Ростове-на-Дону, как обычно, самое большое количество – 27, в Новошахтинске – 8, в Кашарском районе – 6, в Звереве, Сальске и Белокалитвинском районе – по 4, Тарасовском, Волгодонском районах и Волгодонске – по 3, в Азове, Шахтах, Дубовском, Веселовском, Кагальницком, Зерноградском и Матвеево-Курганском районах – по 2, в Таганроге, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Красносулинском, Егорлыкском, Пролетарском и Семикаракорском районах – по 1.

Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 6 615 человек, из них дома на самоизоляции – 6 578. В тяжёлом состоянии - 11 человек. От коронавируса скончались девять пациентов.

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