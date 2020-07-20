Новые случаи COVID-19 выявили в 21 муниципалитете Ростовской области

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В донском регионе за сутки у 121 человека подтвердили коронавирус. Заболевшие проживают в 21 районе Ростовской области. Информация на 22 июля появилась на сайте регионального правительства.За последние 24 часа COVID-19 зарегистрировали у 60 жителей Ростова-на-Дону. Ещё десять инфицированных выявили в Батайске, девять - в Новочеркасске.По шесть новых случаев заражения обнаружили в Волгодонске и Шахтах. В Таганроге, Зверево, Азове, Багаевском и Азовском районах заболели по три человека. По два положительных теста на коронавирус - в Новошахтинске, Аксайском, Семикаракорском и Белокалитвинском районах. По одному заражённому коронавирусом зарегистрировали в Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Зимовниковском, Кагальницком, Пролетарском, Шолоховском и Неклиновском районах.Как сообщалось ранее, Ростовская область может вернуться к ограничительным мерам, если ситуация с коронавирусом ухудшится по региону в целом. А пока для дончан уже открыты кинотеатры, бани, сауны, музеи, салоны красоты.