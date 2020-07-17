Коронавирус выявили у жителей 33 районов Ростовской области

Фото: Zen.yandex.ruНа Дону коронавирус подтвердили ещё у 123 человек. Новые случаи заражения зарегистрировали в 33 муниципалитетах Ростовской области. Об данных на 21 июля рассказали в региональном правительстве.Число инфицированных Covid-19 в Ростове-на-Дону увеличилось на 49 человек. В Батайске опасный вирус выявили у десяти человек. В Волгодонске за сутки заразились ещё семь жителей.По шесть новых случаев зарегистрировали в Новочеркасске, Шахтах и Аксайском районе. В Таганроге, Мясниковском, Сальском и Зимовниковском района за помощью в медучреждения обратились три человека. По два инфицированных дончанина выявили в Кагальницком, Семикаракорском, Пролетарском и Мартыновском районах. Ещё по одному человеку заразились коронавирусом в Азове, Гукове, Новошахтинске, Звереве, Донецке, Азовском, Каменске-Шахтинском, Родионово-Несветайском, Морозовском, Заветинском, Тацинском, Матвеево-Курганском, Зерноградском, Миллеровском, Шолоховском, Егорлыкском, Кашарском, Верхнедонском и Песчанокопском районах.Как сообщалось ранее, с 20 июля на территории Ростовской области начали работать музеи, клубы, выставочные залы. Также открылись кинотеатры, бассейны, спа-салоны, бани, сауны.