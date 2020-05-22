Новые больные COVID-19 выявлены на 31 территории Ростовской области

В Ростовской области зарегистрировали уже 3 930 людей, заражённых коронавирусом. За последние сутки выявили 203 инфицированных. Они являются жителями 31 территории региона. Данные сообщили в донском правительстве.Новые случаи инфицирования зафиксировали в Ростове-на-Дону — 39, Звереве — 20, Сальском — 15, Аксайском районах — 14, Батайске и Кагальницком районе — по 9, Тацинском, Мясниковском и Весёловском районах — по 8, Новошахтинске и Ремонтненском районах — по 7, Донецке, Новочеркасске, Белокалитвинском и Чертковском районах — по 6, Азовском районе — 5, Октябрьском и Константиновском районах — по 4, Волгодонске и Багаевском районе — по 3, Таганроге, Пролетарском, Каменском, Красносулинском и Верхнедонском районах — по 2, Каменске-Шахтинском, Шахтах, Песчанокопском, Тарасовском, Неклиновском и Зерноградском районах — по 1.В больницах находятся 450 пациентов, остальные проходят лечение на дому. Уже несколько дней на Дону не фиксировали летальные исходы. За весь период от коронавируса умерли 34 человека.