- Мы эту выставку проводим в рамках межсезонного проекта этого года. Была «Весна. Цвет зеленый», «Лето. Цвет красный», «Осень. Цвет желтый» и вот теперь «Зима. Цвет синий», - рассказала куратор выставки Наталья Дробышева. - Синий, являясь холодным в спектральном круге, активно присутствует в палитре донских художников. Есть работы, где синий является доминирующим цветом, а есть, где этот цвет представлен лишь акцентно.

- Меня спросили, почему моя картина называется «Черные сливы», если на картине этот фрукт синий. Но ведь в народе мы их черными называем. Это же из них чернослив делают, - поделился Владимир Карначев.

Фото: Дондей

В Ростовском областном музее изобразительных искусств открылась последняя выставка этого года. Событие состоялось 26 декабря.Выставка «Зима. Цвет синий» представляет около 40 работ, которые были взяты из фондов музея. Эти произведения написали донские художники второй половины ХХ — начала XXI веков. В экспозиции представлена как живопись, так и графика со стеклом.Специалист говорит, что в каждой из работ синий раскрывается, как цвет неба, космоса, божественного начала и многого другого. Выставка помогает проследить особенности восприятия и художественной разработки синего цвета среди различных поколений художников. Так, в числе представленных трудов оказалась картина художника нашего времени Владимира Карначева «Черные сливы».«Зима. Цвет синий» стала завершающим мероприятием 2025 года. Она же оказалась юбилейной для РОМИИ - 50 в текущем году. Побывать на ней можно будет еще до 26 января 2026 года.Наталья Дробышева поделилась, что одна из скорых выставок в музее будет посвящена черному и белому цветам. Также новый год ознаменуется круглой датой - 130 лет художественного образования на Дону. Это станет первым выставочным проектом 2026 года.