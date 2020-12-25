Ростовчанам рассказали, сколько будет стоить селёдка под шубой в 2020 году

Из года в год на наших столах гордо красуется салат «Селедка под шубой». Без этого блюда уже непросто представить праздник.Согласно данным Ростовстата, стоимость салата составит около 400 рублей. Средние цены на ингредиенты с учетом того, что покупатель возьмет 1 килограмм овощей, выглядят следующим образом: мороженая рыба - 172 рубля, яйца куриные (10 штук) - 77, соль - 13, картофель - 29, лук репчатый - 24, морковь - 32, майонез - 30, свекла - 13.Даже несмотря на то, что с прошлого года подорожали картофель, морковь и яйца, ценовая разница в приготовлении салата не особо ощутима. В прошлом году стоимость селедки под шубой была меньше всего на 50 рублей, поэтому новогоднее блюдо вряд ли сильно ударит по кошельку жителей Ростовской области.