Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанам рассказали, сколько будет стоить селёдка под шубой в 2020 году

Ростовчанам рассказали, сколько будет стоить селёдка под шубой в 2020 году
Из года в год на наших столах гордо красуется салат «Селедка под шубой». Без этого блюда уже непросто представить праздник.

Согласно данным Ростовстата, стоимость салата составит около 400 рублей. Средние цены на ингредиенты с учетом того, что покупатель возьмет 1 килограмм овощей, выглядят следующим образом: мороженая рыба - 172 рубля, яйца куриные (10 штук) - 77, соль - 13, картофель - 29, лук репчатый - 24, морковь - 32, майонез - 30, свекла - 13.

Даже несмотря на то, что с прошлого года подорожали картофель, морковь и яйца, ценовая разница в приготовлении салата не особо ощутима. В прошлом году стоимость селедки под шубой была меньше всего на 50 рублей, поэтому новогоднее блюдо вряд ли сильно ударит по кошельку жителей Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.