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Нового главного архитектора назначили в Ростовской области

Нового главного архитектора назначили в Ростовской области
В Ростовской области назначили нового главного архитектора. Пост занял Игорь Далаксакуашвили. О кадровых изменениях сообщили в областном правительстве.

Ранее должность занимал Алексей Полянский. Его задержали в феврале 2019 года по подозрению в превышении должностных полномочий при возведении жилых домов. По версии правоохранителей, он нелегально выдал разрешение на строительство дома. Здание так и не было построено. Сообщается, что в общей сложности было похищено 35 миллионов рублей, которые принадлежали дольщикам.

Игорю Далаксакуашвили 59 лет. Он окончил РИНХ, в органах власти работает с 1997 рублей. Он был замдиректора «Ростовоблстройзаказчика», директором регионального Агентства жилищным программ. С 2012 года работал генеральным директором компании «Патриот».

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